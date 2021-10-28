«Самокат» подал иск на Apple. Компания хотела удалить сервис доставки из AppStore

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Сервис доставки «Самокат» подал в суд на компанию Apple за то, что та планировала удалить приложение из онлайн-магазина AppStore. Скандал разразился из-за жалобы, поданной в AppStore компанией с похожим названием Samocat Sharing System (SSS), которая занимается арендой самокатов.
Apple попросила разработчиков «Самоката» предоставить доказательства, что сервис не нарушает права SSS. Представители компании отправили ответ, в котором объяснили, почему используют товарный знак правомерно. Ответа от Apple представители «Самоката» пока не получили.
Если «Самокат» удалят из AppStore, ущерб сервиса доставки превысит 75 тысяч долларов. Представители «Самоката» говорят, что по американским законам в таком случае суд должен запретить удалять приложение сервиса.
Источник: AppleInsider
Обложка: «Самокат»