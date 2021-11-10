Apple разрешила оплачивать приложения и подписки картами «Мир»
«Самокат» подал иск на Apple. Компания хотела удалить сервис доставки из AppStore
ФАС возбудила дело против Apple. Она не извещала клиентов о том, что можно покупать товары вне AppStore
Apple выпустила новую macOS и анонсировала запуск Fitness+ в России
Apple выпустила iOS 15 — что в ней нового и как ее установить
Apple отключила в России функцию для обхода блокировок
Google вернул приложение «Навальный» в магазин приложений
Apple показала iPhone 13 и часы с увеличенным экраном
Apple обошла обязательную предустановку российских приложений
Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из App Store
Apple Music запустил чарты с песнями, популярными в разных городах мира. Там есть Москва и Санкт-Петербург
Apple назначила очередную презентацию на 20 апреля. До официального релиза дату раскрыла Siri
Apple согласилась предустанаваливать российские программы на гаджеты, которые продаются в стране
iPhone будет распознавать лицо в маске и защищать личные данные пользователя
«Собственность Гриши»: На гаджеты Apple при покупке будут бесплатно наносить гравировку
Apple выпустила накладные наушники AirPods Max. Они стоят почти 63 тысячи рублей
Продажи новых айфонов в России упали в три раза. Их не найти в магазинах
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