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10 ноября 2021

Apple разрешила оплачивать приложения и подписки картами «Мир»

«Самокат» подал иск на Apple. Компания хотела удалить сервис доставки из AppStore
28 октября 2021

«Самокат» подал иск на Apple. Компания хотела удалить сервис доставки из AppStore

27 октября 2021

ФАС возбудила дело против Apple. Она не извещала клиентов о том, что можно покупать товары вне AppStore

26 октября 2021

Apple выпустила новую macOS и анонсировала запуск Fitness+ в России

Apple выпустила iOS 15 — что в ней нового и как ее установить
21 сентября 2021

Apple выпустила iOS 15 — что в ней нового и как ее установить

17 сентября 2021

Apple отключила в России функцию для обхода блокировок

обновлено9 октября 2021

Google вернул приложение «Навальный» в магазин приложений

Apple показала iPhone 13 и часы с увеличенным экраном
15 сентября 2021

Apple показала iPhone 13 и часы с увеличенным экраном

24 августа 2021

Apple обошла обязательную предустановку российских приложений

20 августа 2021

Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из App Store

27 апреля 2021

Apple Music запустил чарты с песнями, популярными в разных городах мира. Там есть Москва и Санкт-Петербург

13 апреля 2021

Apple назначила очередную презентацию на 20 апреля. До официального релиза дату раскрыла Siri

16 марта 2021

Apple согласилась предустанаваливать российские программы на гаджеты, которые продаются в стране

2 февраля 2021

iPhone будет распознавать лицо в маске и защищать личные данные пользователя

«Собственность Гриши»: На гаджеты Apple при покупке будут бесплатно наносить гравировку
10 декабря 2020

«Собственность Гриши»: На гаджеты Apple при покупке будут бесплатно наносить гравировку

Apple выпустила накладные наушники AirPods Max. Они стоят почти 63 тысячи рублей
8 декабря 2020

Apple выпустила накладные наушники AirPods Max. Они стоят почти 63 тысячи рублей

4 декабря 2020

Продажи новых айфонов в России упали в три раза. Их не найти в магазинах

Самые популярные песни и артисты в российском Apple Music
Рейтинг
3 декабря 2020

Самые популярные песни и артисты в российском Apple Music

Рейтинг
2 декабря 2020

Самые популярные приложения для iPhone в России

2 декабря 2020

Endel стал одним из лучших приложений года по версии Apple

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