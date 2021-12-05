Россиянке Софье Сапеге предъявили окончательное обвинение. Ей грозит шесть лет тюрьмы в Беларуси

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СК Беларуси предъявил россиянке Софье Сапеге обвинение по статье о разжигании вражды. Ей грозит шесть лет лишения свободы.
По версии следствия, Сапега администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные силовиков. В Беларуси этот канал объявлен экстремистским. Суд над девушкой может начаться уже в январе. После приговора ее могут экстрадировать в Россию. Адвокат Антон Гашинский также считает, что Сапега сможет претендовать на помилование.
«Она очень подавлена этим обвинением. Рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет. Но, видимо, что-то пошло не так», — рассказал отчим Сапеги. При этом ранее девушку обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси, ей грозило до 15 лет лишения свободы.
В мае Сапегу и ее возлюбленного, бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, задержали в Минске после экстренной посадки самолета, летевшего в Вильнюс. Протасевичу грозит 15 лет колонии по статье об организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Источник: «Русская служба Би-би-си»