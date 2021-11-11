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11 ноября 2021

YouTube скрыл счетчик дизлайков

29 сентября 2021

YouTube удалил канал Russia Today. В ответ Роскомнадзор пригрозил заблокировать видеохостинг в России

YouTube разблокировал обзор BadComedian на фильм «Чернобыль»
обновлено27 сентября 2021

YouTube разблокировал обзор BadComedian на фильм «Чернобыль»

11 августа 2021

YouTube сделает приватными ролики пользователей младше 18 лет

12 июля 2021

В России появился сервис коротких видео YouTube Shorts. Он очень похож на TikTok

YouTube приглашает креаторов, которые говорят и поют на языках народов России, спеть «Песню друзей»
Конкурс
11 июля 2021

YouTube приглашает креаторов, которые говорят и поют на языках народов России, спеть «Песню друзей»

Глава Readymag запустила шоу про современных женщин и их карьеру
8 июля 2021

Глава Readymag запустила шоу про современных женщин и их карьеру

24 апреля 2021

Роскомнадзор пожаловался на постоянную цензуру YouTube в отношении российских СМИ

YouTube-шоу «Подруги» закроется
19 апреля 2021

YouTube-шоу «Подруги» закроется

19 апреля 2021

YouTube потребовал удалить ролик с анонсом акции за Навального. Роскомнадзор внес видео в список запрещенных материалов

Фильм Дудя о проекте «Кружок», создатели которого учат деревенских детей веб-разработке
Видео дня
31 марта 2021

Фильм Дудя о проекте «Кружок», создатели которого учат деревенских детей веб-разработке

12 марта 2021

YouTube пометил документальный фильм «Крым. Путь на Родину» с интервью Путина как потенциально неприемлемый

10 марта 2021

Вслед за госсайтами сбои случились в работе Google, YouTube, «Яндексе» и МТС

обновлено8 февраля 2021

YouTube заблокировал видео разговора Навального с его возможным отравителем. Через несколько часов его разблокировали

21 января 2021

YouTube заблокировал видео суда из Петербурга. На заседании смотрели аниме, чтобы его запретить

7 января 2021

Активист «Левого фронта» спрашивал у прохожих на Арбате про их ожидания от 2021 года. Его задержала полиция

обновлено14 декабря 2020

В сервисах Google произошел массовый сбой. Перестали работать YouTube и почта

Рейтинг
7 декабря 2020

Самые популярные видео на YouTube в 2020 году

13 ноября 2020

Роскомнадзор порекомендовал СМИ отказаться от YouTube из-за цензуры

Рейтинг
27 октября 2020

Какие блогеры больше всех зарабатывают на рекламе в YouTube

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