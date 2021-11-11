29 сентября 2021
YouTube удалил канал Russia Today. В ответ Роскомнадзор пригрозил заблокировать видеохостинг в России
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11 июля 2021
YouTube приглашает креаторов, которые говорят и поют на языках народов России, спеть «Песню друзей»
19 апреля 2021
YouTube потребовал удалить ролик с анонсом акции за Навального. Роскомнадзор внес видео в список запрещенных материалов
Видео дня
31 марта 2021
Фильм Дудя о проекте «Кружок», создатели которого учат деревенских детей веб-разработке
12 марта 2021
YouTube пометил документальный фильм «Крым. Путь на Родину» с интервью Путина как потенциально неприемлемый
обновлено8 февраля 2021
YouTube заблокировал видео разговора Навального с его возможным отравителем. Через несколько часов его разблокировали
21 января 2021
YouTube заблокировал видео суда из Петербурга. На заседании смотрели аниме, чтобы его запретить
7 января 2021
Активист «Левого фронта» спрашивал у прохожих на Арбате про их ожидания от 2021 года. Его задержала полиция
обновлено14 декабря 2020