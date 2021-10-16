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На сайте «Стопкоронавирус.рф» появились счетчик вакцинации россиян от COVID-19, а также тепловая карта по ситуации с коронавирусом в регионах.
По данным оперштаба, прививку первым компонентом сделали 51 миллионов россиян, полную вакцинацию прошли 47,5 миллионов. Коллективный иммунитет в России составляет 45 %, в Москве — 61 %.
Красный цвет на карте показывает, что в регионе более 150 выявленных случаев заражений на 100 тысяч населения, оранжевый — до 150 случаев, желтый — до 90 случаев, зеленый — до 30 случаев.
Тепловая карта и данные о вакцинации будут обновляться каждый день, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.
За последние сутки в России выявили 33 208 случаев коронавируса, из которых 6 545 — в столице. Это максимальное значение с начала пандемии в марте 2020 года. «РБК» писал, что мэрия Москвы может вернуть QR-коды для походов в кафе и другие заведения.
Источник: «Стопкоронавирус.рф», ТАСС