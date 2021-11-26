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Сертификаты переболевших ковидом продлили до года

обновлено2 декабря 2021

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Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе. Ранее он действовал шесть месяцев.

Срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе продлят до 12 месяцев с момента выздоровления.

Сертификат продлят всем, кто переболел в 2021 году. Когда срок действия QR-кодов обновят, пока неизвестно. «Сейчас вносятся документы для изменения», — заявили в Минздраве.

Сейчас у россиян, переболевшим коронавирусом, сертификат о перенесенной болезни действует всего полгода.

Источник: «РИА Новости»

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