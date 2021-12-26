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Адвокат Мария Эйсмонт считает, что сотрудникам спецприемника, в котором отбывают арест Мария Алехина и Люся Штенй, дали «какое-то указание сверху держать их на особом контроле».
«Людмила все время обращает внимание на то, что есть многие, кто относится с пониманием, кто вежлив, кому даже неудобно и кто искренне считает происходящее идиотизмом», — заявиоа Эйсмонт.
Участницы Pussy Riot Люся Штейн и Мария Алехина объявили голодовку в спецприемнике в Сахарово, где они отбывают административный арест «за пропаганду нацистской символики».
Алехина и Штейн требуют, чтобы им разрешили общаться и поместили в одну камеру. Сейчас в спецприемнике вместе с ними содержатся четыре женщины. При этом Штейн и Алехина находятся в разных камерах, одна из них рассчитана на 10 человек, а вторая — на 13 человек.
Также им разрешают прогулки только в разное время, а за попытку переписываться угрожают административным делом. При этом правовых оснований для того, чтобы изолировать их друг от друга, нет, говорят Алехина и Штейн.
Во время процесса по «санитарному делу» The Village поговорил с Люсей Штейн — о тайных встречах с Машей Алехиной, поездках в автозаке и других приключениях, которые произошли с ней за семь месяцев ареста.
Источник: «Медуза» (власти считают СМИ иностранным агентом)
Фотографии: Елена Цибизова/The Village