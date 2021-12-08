Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото человека

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Верховный суд постановил, что фотография — это «достоверное доказательство» по административным делам о нарушении масочного режима.
Представители продуктового магазина в Люблино подали жалобу в Верховный суд после того, как районный судья оштрафовал владельцев на 100 тысяч рублей из-за фотографии продавца без маски. Магазин отметил, что районный суд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых.
Однако Верховный суд поддержал районного судью, отметив, что для установления виновности нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике, а также допросе понятых». Фотографию же суд признал необходимым доказательством.
Источник: Верховный суд