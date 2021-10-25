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Цифра дняCколько всего штрафов заплатила компания Google из-за запрещенного контента

Компания Google оплатила в России все штрафы за неудаление запрещенной информации, которые вступили в силу по решению суда.

32,5

миллиона рублей

Потеряла Google из-за выдачи запрещенных сайтов в России

Сумму огласил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который встретился с представителями Google.

При этом Роскомнадзор продолжает штрафовать за запрещенный контент и другие компании. Например, общая сумма штрафов для Facebook достигла более 80 миллонов рублей, Twitter — более 45 миллионов, Telegram — 35 миллионов.

Источник: «Коммерсантъ»

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