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Компания Google оплатила в России все штрафы за неудаление запрещенной информации, которые вступили в силу по решению суда.
32,5
миллиона рублей
Потеряла Google из-за выдачи запрещенных сайтов в России
Сумму огласил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который встретился с представителями Google.
При этом Роскомнадзор продолжает штрафовать за запрещенный контент и другие компании. Например, общая сумма штрафов для Facebook достигла более 80 миллонов рублей, Twitter — более 45 миллионов, Telegram — 35 миллионов.
Источник: «Коммерсантъ»