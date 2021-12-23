26 декабря, воскресенье
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
СК начал проверку из-за поста Артемия Лебедева о мощах святых
СК начал проверку из-за поста Артемия Лебедева о мощах святых
Новости

СК начал проверку из-за поста Артемия Лебедева о мощах святых

Следственный комитет проверит пост дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых на нарушение права на свободу вероисповеданий.

По данным следствия, дизайнер нецензурно высказался в своем телеграм-канале о мощах святых. Вероятно, речь идет о посте от 17 декабря, в котором Лебедев написал, что не понимает, зачем люди поклоняются останкам: «Тем более, что при жизни все святые были обычными алкашами и разной степени крупности начальством. […] Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?»

Лебедева вызвали в СК для дачи показаний. «Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость?» — написал Лебедев в телеграм-канале.

Источник: РБК

Обложка: WikipediaCC BY 3.0

скопировать ссылку

Тэги

Создатели «Дикой мяты» проведут фест электронной музыки на ВДНХ
23 декабря 2021

Создатели «Дикой мяты» проведут фест электронной музыки на ВДНХ

хочу ещё материалов
Закрыть