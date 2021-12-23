СК начал проверку из-за поста Артемия Лебедева о мощах святых

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Следственный комитет проверит пост дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых на нарушение права на свободу вероисповеданий.
По данным следствия, дизайнер нецензурно высказался в своем телеграм-канале о мощах святых. Вероятно, речь идет о посте от 17 декабря, в котором Лебедев написал, что не понимает, зачем люди поклоняются останкам: «Тем более, что при жизни все святые были обычными алкашами и разной степени крупности начальством. […] Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?»
Лебедева вызвали в СК для дачи показаний. «Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость?» — написал Лебедев в телеграм-канале.