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Студия Артемия Лебедева придумала айдентику для Хохловки
19 февраля 2021

Студия Артемия Лебедева придумала айдентику для Хохловки

ФСБ проверит ролики Артемия Лебедева на экстремизм
12 сентября 2020

ФСБ проверит ролики Артемия Лебедева на экстремизм

Студия Артемия Лебедева займется айдентикой исторического квартала на Хохловке
7 сентября 2020

Студия Артемия Лебедева займется айдентикой исторического квартала на Хохловке

Артемий Лебедев стал первым дизайнером, который получил медаль «За заслуги перед Отечеством»
29 августа 2020

Артемий Лебедев стал первым дизайнером, который получил медаль «За заслуги перед Отечеством»