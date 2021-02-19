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2021-02-19T16:26:59.000+03:00
19 февраля 2021
Студия Артемия Лебедева придумала айдентику для Хохловки
2020-09-12T16:22:15.000+03:00
12 сентября 2020
ФСБ проверит ролики Артемия Лебедева на экстремизм
2020-09-07T17:08:53.000+03:00
7 сентября 2020
Студия Артемия Лебедева займется айдентикой исторического квартала на Хохловке
2020-08-29T15:11:07.000+03:00
29 августа 2020
Артемий Лебедев стал первым дизайнером, который получил медаль «За заслуги перед Отечеством»
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