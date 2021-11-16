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Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров
Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров
Новости

Цифра дняСколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров

В России хотят ввести QR-коды в самолетах, но в авиакомпаниях считают, что это приведет к убыткам, снижению пассажиропотока на 40 % и росту тарифов на 15–20 %.

15

миллиардов рублей ежемесячно

потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды при покупке билетов

При этом еще 20 миллиардов рублей уйдет на возврат денег пассажирам (например, если они купили билеты, но не предоставили QR-код или медотвод).

«Авиакомпании оценивают свои убытки в пределах от 60 до 90 миллиардов рублей, исходя из средней стоимости билета в 6 тысяч рублей», — сказала руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина Инна Рыкова.

Рыкова добавила, что сейчас ни в одной стране не нужен QR-код при покупке билета: его показывают только в аэропорту при посадке на рейс.

Источник: «Коммерсантъ»

Обложка: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

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16 ноября 2021

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