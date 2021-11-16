Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров

Купить рекламу
В России хотят ввести QR-коды в самолетах, но в авиакомпаниях считают, что это приведет к убыткам, снижению пассажиропотока на 40 % и росту тарифов на 15–20 %.
15
миллиардов рублей ежемесячно
потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды при покупке билетов
При этом еще 20 миллиардов рублей уйдет на возврат денег пассажирам (например, если они купили билеты, но не предоставили QR-код или медотвод).
«Авиакомпании оценивают свои убытки в пределах от 60 до 90 миллиардов рублей, исходя из средней стоимости билета в 6 тысяч рублей», — сказала руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина Инна Рыкова.
Рыкова добавила, что сейчас ни в одной стране не нужен QR-код при покупке билета: его показывают только в аэропорту при посадке на рейс.
Источник: «Коммерсантъ»
Обложка: Киселев Сергей / Агентство «Москва»