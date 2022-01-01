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СК проверит жалобы жителей Новосибирска, требующих отменить концерт солиста Rammstein Тилля Линдеманна
СК проверит жалобы жителей Новосибирска, требующих отменить концерт солиста Rammstein Тилля Линдеманна
Новости

СК проверит жалобы жителей Новосибирска, требующих отменить концерт солиста Rammstein Тилля Линдеманна

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обращение жителей Новосибирской области, которые потребовали отменить концерт солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. 

На сайте ведомства указано, что некие активисты из Новосибирска попросили местных депутатов противодействовать «антикультурным явлениям» и отменить концерт Линдеманна, который должен состояться 26 января на территории области. Активисты уточнили, что в своем обращении они высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в интервью «Российской газете» заявил о гибридной войне, «которую ведут против России некоторые западные институты».

Источник: СК России

Фотографии: Wikipedia / CC BY-SA 4.0 

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