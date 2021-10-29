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Собянин: В Москве выросла смертность от коронавируса среди детей

В Москве возросло число летальных исходов после коронавируса среди детей.

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», — заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Заболеваемость среди детей в столице выросла с 200-300 новых случаев в день до примерно тысячи, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Сейчас, по данным Раковой, от 20 до 30 детей госпитализируют ежедневно.

На период локдауна, с 28 октября по 7 ноября, во всех московских школах объявили каникулы.

Источник: «РИА Новости»

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