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Сильный снегопад в Москве продлится до вечера пятницы
Сильный снегопад в Москве продлится до вечера пятницы
Новости

ПрогнозСильный снегопад в Москве продлится до вечера пятницы

Зима накрыла Москву и не собирается отступать — снегопад продлится до 21:00 14 января.

Прирост снежного покрова в городе может составить до 10 сантиметров, говорят синоптики. Местами ожидается метель с порывами ветра до 15-18 метров в секунду.

Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. С 16 часов коммунальная техника подметает проезжую часть дорог и тротуары, а также обрабатывает их против гололеда.

The Village делал подборку удобной обуви для снежной погоды.

Источник: «Интерфакс»

Фотографии: Сандурская Софья/Агентство «Москва»

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