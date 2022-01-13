Сильный снегопад в Москве продлится до вечера пятницы

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Зима накрыла Москву и не собирается отступать — снегопад продлится до 21:00 14 января.
Прирост снежного покрова в городе может составить до 10 сантиметров, говорят синоптики. Местами ожидается метель с порывами ветра до 15-18 метров в секунду.
Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. С 16 часов коммунальная техника подметает проезжую часть дорог и тротуары, а также обрабатывает их против гололеда.
The Village делал подборку удобной обуви для снежной погоды.
Источник: «Интерфакс»
Фотографии: Сандурская Софья/Агентство «Москва»