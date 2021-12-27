Общепиту в Иркутской области разрешили работать круглосуточно до 3 января

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С 25 декабря по 3 января заведениям общепита и кинотеатрам в Иркутской области разрешили работать без ограничений по времени. Остальные ранее введенные ограничения сохраняются. Об этом сообщает ИА «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона. Губернатор Игорь Кобзев подписал соответствующие изменения в указ об ограничениях, введенных в регионе из-за опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Также в регионе отменили проверку QR-кодов и других медицинских документов о вакцинации или перенесенном заболевании на входе в торгово-развлекательные центры. Теперь, согласно распоряжению главы региона, такая проверка должна осуществляться при входе в конкретные павильоны ТРЦ. Также отменена проверка QR-кодов на объектах общественного питания в зонах ожидания вылета аэропортов.
По-прежнему не требуется предъявлять никаких документов при посещении продуктовых магазинов и павильонов, торгующих продуктами питания, товарами первой необходимости и лекарствами.