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Против Любови Соболь возбудили уголовное дело за клевету на бизнесмена Пригожина
Против Любови Соболь возбудили уголовное дело за клевету на бизнесмена Пригожина
Новости

Против Любови Соболь возбудили уголовное дело за клевету на бизнесмена Пригожина

Против экс-юристки «ФБК» и соратницы политика Алексея Навального Любови Соболь возбудили уголовное дело за клевету на бизнесмена Евгения Пригожина.

Сотрудники компании Пригожина «Конкорд» рассказали «РИА Новости», что получили уведомление о завершении доследственной проверки и возбуждении дела.

По словам источника издания, поводом стали высказывания Соболь о том, что бизнесмен виноват в покушении на ее мужа Сергея Мохова в ноябре 2016 года. Официально МВД России о возбуждении дела пока не сообщало.

Источник: «РИА Новости»

Обложка: Любовь Соболь

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