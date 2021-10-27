Против Любови Соболь возбудили уголовное дело за клевету на бизнесмена Пригожина

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Против экс-юристки «ФБК» и соратницы политика Алексея Навального Любови Соболь возбудили уголовное дело за клевету на бизнесмена Евгения Пригожина.
Сотрудники компании Пригожина «Конкорд» рассказали «РИА Новости», что получили уведомление о завершении доследственной проверки и возбуждении дела.
По словам источника издания, поводом стали высказывания Соболь о том, что бизнесмен виноват в покушении на ее мужа Сергея Мохова в ноябре 2016 года. Официально МВД России о возбуждении дела пока не сообщало.
Источник: «РИА Новости»
Обложка: Любовь Соболь