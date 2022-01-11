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«Мы действительно тоже находимся в зоне риска» — Сергей Собянин об омикроне
«Мы действительно тоже находимся в зоне риска» — Сергей Собянин об омикроне
Новости

Цитата дня«Мы действительно тоже находимся в зоне риска» — Сергей Собянин об омикроне

В Москве зафиксировано «значительное» число зараженных штаммом коронавируса омикрон, и это значение «достаточно быстро нарастает», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мы действительно тоже находимся в зоне риска, и в течение семи-десяти дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости

Сергей Собянин

Мэр Москвы

Мэр допустил, что город столкнется с «более критической ситуацией, чем та, с которой сталкивалась в предыдущие волны».

Сейчас в России выявлено 305 заболевших омикроном. Роспотребнадзор предполагает, что число заражений в России может превысить 100 тысяч в сутки при неблагоприятном развитии событий. До сих пор максимум был в ноябре — 41 335 случай в сутки.

Источник: «Россия 24»

Фотографии: сайт мэра Москвы

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