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В Москве зафиксировано «значительное» число зараженных штаммом коронавируса омикрон, и это значение «достаточно быстро нарастает», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мы действительно тоже находимся в зоне риска, и в течение семи-десяти дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Мэр допустил, что город столкнется с «более критической ситуацией, чем та, с которой сталкивалась в предыдущие волны».
Сейчас в России выявлено 305 заболевших омикроном. Роспотребнадзор предполагает, что число заражений в России может превысить 100 тысяч в сутки при неблагоприятном развитии событий. До сих пор максимум был в ноябре — 41 335 случай в сутки.
Источник: «Россия 24»
Фотографии: сайт мэра Москвы