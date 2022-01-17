Ресторан «Social Club» на Рубинштейна закрывается из-за ковида

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Ресторан «Social Club» на Рубинштейна закрывается. Об этом владельцы арт-пространства сообщили в фейсбуке.
«По причинам, в которых мы с вами живем уже второй год, 23 января проект SOCIAL CLUB завершает свой путь. Нам очень грустно терять „место силы“ на Пяти углах, но, как иронично писал Чехов „морковка есть морковка…“, а жизнь, увы, есть жизнь», — написали владельцы ресторана в соцсетях.
На площадке «Social Club» регулярно проводились культурные события: лекции, мастерские, концерты Владимира Волкова, групп Alai Oli и Tequilllajazz, спектакли «Невидимого театра».
Источник: SOCIAL CLUB / Facebook
Фотографии: SOCIAL CLUB / Facebook