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Агрегатор проверенных благотворительных фондов «+1Люди» добавил в свой справочник НКО категорию «Помощь пострадавшим от насилия».
В справочник входят организации, которые оказывают социальную и юридическую помощь женщинам, пострадавшим от сексуализированного насилия.
Какие организации входят в справочник:
Также на сайте «+1Люди» появилась рубрика «Женщины против насилия», где будут выходить материалы про сексуализированное насилие.
*Власти считают организацию иностранным агентом.
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Источник: пресс-служба «+1Люди»