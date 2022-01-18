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Новости

Ссылка дняСписок проверенных организаций, помогающих пострадавшим от насилия

Агрегатор проверенных благотворительных фондов «+1Люди» добавил в свой справочник НКО категорию «Помощь пострадавшим от насилия».

В справочник входят организации, которые оказывают социальную и юридическую помощь женщинам, пострадавшим от сексуализированного насилия.

Какие организации входят в справочник:

  • Консорциум Женских НПО (Москва);
  • «ИНГО. Кризисный центр для женщин» (Санкт-Петербург);
  • Центр «Насилию.Нет»* (Москва);
  • Центр психологической помощи семье «Радомира» (Санкт-Петербург);
  • Автономная некоммерческая организация социальных проектов «Женщины за развитие» (Грозный);
  • Центр «Душа мамы» (Москва);
  • Автономная некоммерческая организация «Центр помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации „Мария“» (Ростов).

Также на сайте «+1Люди» появилась рубрика «Женщины против насилия», где будут выходить материалы про сексуализированное насилие.

*Власти считают организацию иностранным агентом.

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Источник: пресс-служба «+1Люди»

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