27 января, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Ссылка дня
18 января 2022

Список проверенных организаций, помогающих пострадавшим от насилия

Требование дня
9 августа 2021

Улучшить условия в психоневрологических интернатах

19 марта 2021

«Коммерсантъ»: Минюст разрешит НКО еще три месяца не отчитываться об иностранном финансировании своих жертвователей

5 марта 2021

Почти 60 НКО попросили Путина разрешить им не отчитываться об источниках финансирования своих жертвователей

обновлено4 марта 2021

Фонд «В защиту прав заключенных» Льва Пономарева исключили из реестра иноагентов. Минюст утверждает, что по ошибке

24 сентября 2020

Правительство поможет некоммерческим организациям. Об этом попросил Путин