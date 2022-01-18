Ссылка дня
Список проверенных организаций, помогающих пострадавшим от насилия
Требование дня
Улучшить условия в психоневрологических интернатах
«Коммерсантъ»: Минюст разрешит НКО еще три месяца не отчитываться об иностранном финансировании своих жертвователей
Почти 60 НКО попросили Путина разрешить им не отчитываться об источниках финансирования своих жертвователей
Фонд «В защиту прав заключенных» Льва Пономарева исключили из реестра иноагентов. Минюст утверждает, что по ошибке
Правительство поможет некоммерческим организациям. Об этом попросил Путин