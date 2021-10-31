Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для ревакцинации

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Министерство здравоохранения России порекомендовало использовать российский препарат против коронавируса «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации.
Соответствующие изменения внесли в методические рекомендации по вакцинации 30 октября. Такое решение обусловлено широким распространением штамма дельта, на который на данный момент приходятся большинство новых случаев коронавируса.
Значит ли это, что привиться в первый раз сразу «Спутником Лайт» теперь нельзя, неизвестно. «Спутник Лайт» — единственный зарегистрированный в России препарат, для вакцинации которым требуется только один укол.
Источник: ТАСС