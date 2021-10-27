Производитель «Спутника V» разработал новую форму вакцины в виде спрея для носа

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Фармакологическая компания «Генериум», производитель вакцины «Спутник V», создала ее новую форму в виде спрея для носа.
Назальная вакцинация переносится гораздо мягче, чем стандартная прививка, но не уступает по эффективности, говорят разработчики. Новую форму не нужно замораживать, поэтому ее доставка не требует специальных условий.
При этом назальную вакцинацию придется тоже проходить в два этапа, как и традиционную внутримышечную.
«Генериум» подал заявку в Минздрав на проведение клинических исследований назальной вакцины. Компания надеется зарегистрировать препарат через шесть-восемь месяцев.
Источник: ТАСС