На Смоленской площади снова открылся «Стокманн»

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На Смоленскую площадь спустя 13 лет вернулся «Стокманн», который работал здесь в начале нулевых.
Расположившись на трех этажах здания «Смоленский Пассаж 2», новый «Стокманн» станет московским флагманом сети. На площади 7 500 квадратных метров представлено более 600 марок одежды, обуви, украшений и товаров для дома.
В универмаге можно будет найти вещи от Lauren Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Studio 29, Coccinelle, Levi’s, Guess, To be Blossom, I Am Studio и многих других марок.
Что еще будет в новом «Стокманне»:
Источник, фотографии: пресс-служба универмага