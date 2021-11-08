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На Смоленской площади снова открылся «Стокманн»
На Смоленской площади снова открылся «Стокманн»
Новости

На Смоленской площади снова открылся «Стокманн»

На Смоленскую площадь спустя 13 лет вернулся «Стокманн», который работал здесь в начале нулевых.

Расположившись на трех этажах здания «Смоленский Пассаж 2», новый «Стокманн» станет московским флагманом сети. На площади 7 500 квадратных метров представлено более 600 марок одежды, обуви, украшений и товаров для дома.

В универмаге можно будет найти вещи от Lauren Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Studio 29, Coccinelle, Levi’s, Guess, To be Blossom, I Am Studio и многих других марок.

Что еще будет в новом «Стокманне»:

  • Коллаборация с «Роскосмосом» — вместе они выпустят коллекцию худи, свитшотов и футболок;
  • На первом этаже будут проходить сезонные поп-ап маркеты;
  • На третьем этаже универмага в декабре откроется кафе с панорамным видом на Садовое кольцо;
  • Весь ноябрь покупателям будут дарить мерч «Стокманна», тоуты от Tommy Hilfiger и HUGO и шарф Liu Jo;
  • До 21 ноября клиентам будут начислять 100 % welcome-кешбэк в виде бонусов на карту постоянного покупателя.

Источник, фотографии: пресс-служба универмага

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обновлено8 ноября 2021

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