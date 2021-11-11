Роскомнадзор начал наказывать онлайн-кинотеатры за мат и секс в фильмах

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Роскомнадзор составил административный протокол на видеосервис Megogo из-за мата и «эксплуатации темы секса» в российской комедии «Никто не знает про секс».
Также РКН потребовал изменить возрастную маркировку фильма с 16+ на 18+. При этом Минкульт при выдаче прокатного удостоверения присвоил комедии именно маркировку 16+.
При этом Megogo утверждает, что и так повысил возрастной ценз на фильм «Никто не знает про секс» и «запикал» мат, поэтому претензии РКН компании пока не ясны. Неисполнение требований грозит штрафом от 200 тысяч до миллиона рублей.
Письма от Роскомнадзора с требованиями ограничить мат и показ подросткового секса также получили онлайн-кинотеатры ivi, Start и Kion, пишут «Ведомости».
Источник: «Ведомости»