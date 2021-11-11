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11 ноября 2021

Роскомнадзор начал наказывать онлайн-кинотеатры за мат и секс в фильмах

Предложение дня
27 октября 2021

Запретить мат в онлайн-кинотеатрах

15 октября 2021

«Мемориал» запустил подкаст об истории цензуры в России

5 февраля 2021

После запрета мата в соцсетях его стало только больше

обновлено30 декабря 2020

Роскомнадзору разрешили блокировать сайты за цензуру российских СМИ

29 сентября 2020

Роскомнадзор попросил Госдуму защитить россиян от цензуры на иностранных платформах

24 сентября 2020

TikTok признал, что удалил 500 роликов по запросу властей разных стран. Более половины — по требованию России

Предложение дня
27 августа 2020

Ограничить скорость интернета для соцсетей, у которых нет регистрации в России

27 августа 2020

Бывшие преподаватели ВШЭ создали независимый «Свободный университет»