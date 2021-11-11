Роскомнадзор начал наказывать онлайн-кинотеатры за мат и секс в фильмах
Предложение дня
Запретить мат в онлайн-кинотеатрах
«Мемориал» запустил подкаст об истории цензуры в России
После запрета мата в соцсетях его стало только больше
Роскомнадзору разрешили блокировать сайты за цензуру российских СМИ
Роскомнадзор попросил Госдуму защитить россиян от цензуры на иностранных платформах
TikTok признал, что удалил 500 роликов по запросу властей разных стран. Более половины — по требованию России
Предложение дня
Ограничить скорость интернета для соцсетей, у которых нет регистрации в России
Бывшие преподаватели ВШЭ создали независимый «Свободный университет»