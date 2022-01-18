Российский суд запретил видео, где Мэрилин Мэнсон вырывает страницы из Библии

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Суд в Петербурге запретил распространение в России видеоролика, в котором музыкант Мэрилин Мэнсон вырывает страницы из Библии.
Видео сделано в виде слайд-шоу из фотографий Мэнсона с его концерта 1998 года. Тогда он прочитал несколько цитат из Ветхого Завета и спросил, кто опаснее — Мэнсон или Бог. «Неизвестное лицо уничтожает предмет религиозного почитания — Библию», заключила прокуратура.
Кадр с вырыванием страниц из Библии признали оскорбляющим чувства верующих. Суд постановил, что ролик нарушает сразу две статьи уголовного кодекса: о возбуждении ненависти или вражды, а также о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
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Источник: постановление суда
Фотографии: Stefan Brending/Wikimedia