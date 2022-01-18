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Российский суд запретил видео, где Мэрилин Мэнсон вырывает страницы из Библии
Российский суд запретил видео, где Мэрилин Мэнсон вырывает страницы из Библии
Новости

Российский суд запретил видео, где Мэрилин Мэнсон вырывает страницы из Библии

Суд в Петербурге запретил распространение в России видеоролика, в котором музыкант Мэрилин Мэнсон вырывает страницы из Библии.

Видео сделано в виде слайд-шоу из фотографий Мэнсона с его концерта 1998 года. Тогда он прочитал несколько цитат из Ветхого Завета и спросил, кто опаснее — Мэнсон или Бог. «Неизвестное лицо уничтожает предмет религиозного почитания — Библию», заключила прокуратура.

Кадр с вырыванием страниц из Библии признали оскорбляющим чувства верующих. Суд постановил, что ролик нарушает сразу две статьи уголовного кодекса: о возбуждении ненависти или вражды, а также о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

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Источник: постановление суда

Фотографии: Stefan Brending/Wikimedia

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