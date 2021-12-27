Поездка на такси в Москве за год подорожала почти на 25 %

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Средняя стоимость поездки на такси в Москве на 21 декабря 2021 года составила 520 рублей — это на 14 % больше, чем в ноябре (458 рублей), и на 24 % больше, чем в декабре 2020 года (421 рубль).
В некоторых случаях поездки подорожали в два раза, отметил председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. По его словам, среднее время подачи машины по городу почти не увеличилось, что указывает на манипуляции с ценами. Он призвал Федеральную антимонопольную службу обратить на это внимание.
Однако ощутимо растет и спрос на такси в Москве. За первые три недели декабря в десяти районах ЦАО такси вызывали 3,28 миллиона раз, что на треть больше, чем за первые три недели ноября, и на 14,8 % больше, чем в декабре 2020 года.
Источник: «Коммерсантъ»