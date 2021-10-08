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Сын убитого советского певца Игоря Талькова не позволил коммунальщикам закрасить граффити со своим отцом

Сын советского певца Игоря Талькова не дал закрасить граффити со своим отцом на трансформаторной будке на Литейном проспекте. Коммунальщикам нужно было замазать изображение до конца сегодняшнего дня, 8 октября. 

«Фонтанка» пояснила, что трансформаторная будка принадлежит «Ленэнерго» и по регламенту на ней не должно быть никаких рисунков. Хотя в пресс-службе «Ленэнерго» изданию также заявили, что компания не возражает против художественных изображений на своих объектах, если они будут согласованы. 

«Не воюйте, пожалуйста, со мной, потому что я всегда побеждаю. Если вы будете со мной воевать до конца, вы проиграете. Потому что за мной все светлые иерархии вообще встанут. Давайте решим мирно вопрос», — говорит сын Талькова на видео, размахивая палкой. 

Игорь Тальков — советский рок-музыкант. В начале творческого пути сотрудничал с группами «Апрель», «Калейдоскоп» и «Электроклуб». Создал свою группу «Спасательный круг». Тальков был убит в октябре 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» при невыясненных обстоятельствах.

Источник: «Фонтанка»

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