Сын убитого советского певца Игоря Талькова не позволил коммунальщикам закрасить граффити со своим отцом

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Сын советского певца Игоря Талькова не дал закрасить граффити со своим отцом на трансформаторной будке на Литейном проспекте. Коммунальщикам нужно было замазать изображение до конца сегодняшнего дня, 8 октября.
«Фонтанка» пояснила, что трансформаторная будка принадлежит «Ленэнерго» и по регламенту на ней не должно быть никаких рисунков. Хотя в пресс-службе «Ленэнерго» изданию также заявили, что компания не возражает против художественных изображений на своих объектах, если они будут согласованы.
«Не воюйте, пожалуйста, со мной, потому что я всегда побеждаю. Если вы будете со мной воевать до конца, вы проиграете. Потому что за мной все светлые иерархии вообще встанут. Давайте решим мирно вопрос», — говорит сын Талькова на видео, размахивая палкой.
Игорь Тальков — советский рок-музыкант. В начале творческого пути сотрудничал с группами «Апрель», «Калейдоскоп» и «Электроклуб». Создал свою группу «Спасательный круг». Тальков был убит в октябре 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» при невыясненных обстоятельствах.
Источник: «Фонтанка»