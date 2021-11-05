Треки t.A.T.u, которые перепели Монеточка, ЛСП и Алла Пугачева

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Пока фанаты t.A.T.u. ждут воссоединения группы весной 2022 года, вышла пластинка-трибьют «200 по встречной».
В подборку вошли 26 треков t.A.T.u, которые исполнили Монеточка, ЛСП, White Punk, Алена Швец, Надя Дорофеева, Клава Кока, Даня Милохин, Дима Маликов, Манижа и другие артисты. Не обошлось без «Нас не догонят» (хит перепели в альбоме аж три раза!).
Релиз приурочен к 20-летию дебютного альбома группы. Сам плейлист доступен на десяти платформах, включая Spotify, Boom, iTunes и Apple Music.
Источник: представители t.A.T.u
Обложка: t.A.T.u