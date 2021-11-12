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Плейлист дня
2021-11-12T11:25:27.000+03:00
12 ноября 2021
Новый микстейп Оксимирона «Смутное время» — почти 40 (!) старых треков
Плейлист дня
2021-11-05T19:47:14.000+03:00
5 ноября 2021
Треки t.A.T.u, которые перепели Монеточка, ЛСП и Алла Пугачева
2021-03-27T12:36:48.000+03:00
27 марта 2021
Скриптонит выпустил свой альбом «Свистки и бумажки» на три дня раньше из-за ошибки Apple Music
2020-09-17T12:29:43.000+03:00
17 сентября 2020
Shortparis, Noize MC и Лагутенко запишут трибьют-альбом на стихи Мандельштама
2020-08-31T11:41:24.000+03:00
31 августа 2020
Альбомы «Птицу Емъ» появились на всех стримингах
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