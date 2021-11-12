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Новый микстейп Оксимирона «Смутное время» — почти 40 (!) старых треков
Плейлист дня
12 ноября 2021

Новый микстейп Оксимирона «Смутное время» — почти 40 (!) старых треков

Треки t.A.T.u, которые перепели Монеточка, ЛСП и Алла Пугачева
Плейлист дня
5 ноября 2021

Треки t.A.T.u, которые перепели Монеточка, ЛСП и Алла Пугачева

Скриптонит выпустил свой альбом «Свистки и бумажки» на три дня раньше из-за ошибки Apple Music
27 марта 2021

Скриптонит выпустил свой альбом «Свистки и бумажки» на три дня раньше из-за ошибки Apple Music

Shortparis, Noize MC и Лагутенко запишут трибьют-альбом на стихи Мандельштама
17 сентября 2020

Shortparis, Noize MC и Лагутенко запишут трибьют-альбом на стихи Мандельштама

Альбомы «Птицу Емъ» появились на всех стримингах
31 августа 2020

Альбомы «Птицу Емъ» появились на всех стримингах