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Театр «Практика» покажет спектакль по мотивам «Соляриса» Тарковского
Театр «Практика» покажет спектакль по мотивам «Соляриса» Тарковского
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Театр «Практика» покажет спектакль по мотивам «Соляриса» Тарковского

В проекте театра «Практика» в Музее Москвы 5 ноября состоится премьера спектакля Solaris по мотивам одноименного фильма Андрея Тарковского.

Спектакль, погружающий зрителей в виртуальную вселенную, поставил режиссер Дмитрий Мелкин — лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».

Кроме того, в рамках проекта в Музее Москвы откроется выставка арт-группы ППСС (Павла Пепперштейна и Сони Стереостырски) с элементами дополненной реальности, разработанной группировкой ImmerseLab.

Купить билеты на премьеру спектакля можно здесь. Для посещения спектакля и выставки необходим QR-код.

Источник, фотографии: пресс-служба театра

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