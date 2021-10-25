Власти начали тестировать технологию, позволяющую выявить школьных стрелков

Купить рекламу
В нескольких российских школах начали тестировать технологии, которые помогут предотвращать вооруженные нападения на учащихся. Проектом занимается компания NtechLab, известная своим алгоритмом распознавания лиц FindFace.
Система должна фиксировать людей с оружием по камере видеонаблюдения и сообщать об этом охраннику. Если в школе своевременно не отреагируют на сигнал об опасности, то система автоматически заблокирует двери в школу и сообщит в полицию о потенциальной угрозе.
Технология способна распознавать конкретный вид оружия даже в темноте, утверждают в NtechLab. При этом эксперты все равно считают, что по камерам сложно отследить оружие небольшого размера. Кроме того, распознать потенциального стрелка по камерам проблематично, потому что оружие редко носят открыто.
В последние месяцы в России произошло два крупных нападения на школы. В мае девять человек погибли при нападении в Казани, в сентябре шесть человек погибли в университете в Перми.
В 2017 году алгоритмы разработчика FindFace встроили в московскую городскую систему видеонаблюдения для борьбы с терроризмом. Система использует базу лиц МВД.
Источник: «Коммерсантъ»