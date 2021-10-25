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25 октября 2021

Власти начали тестировать технологию, позволяющую выявить школьных стрелков

обновлено13 октября 2021

Инстаграм заблокировал несколько постов учительницы, которой пришлось уволиться из-за блога о секс-просвете

28 сентября 2021

Путин отменил контрольную! Вернее, поручил сократить их число в школах

13 сентября 2021

Медиапроект Romb приглашает бесплатно поучаствовать в видеошколе

6 июля 2021

«Патриотическое воспитание» появится в начальной и средней школе

обновлено25 ноября 2020

Итоговое сочинение в школах перенесли с декабря на апрель

Предложение дня
1 ноября 2020

Включить религиозные тексты в школьную программу

27 октября 2020

Учительницу из Петербурга уволили из-за ее твиттера. Уже во второй раз

19 октября 2020

Больше 400 выпускников школ заразились коронавирусом во время ЕГЭ

9 октября 2020

Отменить ЕГЭ и освободить учителей от бумажной работы: «Партия Роста» предложила свою реформу образования

Предложение дня
8 октября 2020

Заменить ОБЖ на уроки здоровья в школах

29 сентября 2020

Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах Москвы

10 сентября 2020

В Смольном утверждают, что никто не ищет ЛГБТ-пропаганду в соцсетях школьников

9 сентября 2020

В Невском районе учителям предложили рассказывать о школьниках, «пропагандирующих ЛГБТ»

4 сентября 2020

Один класс в петербургской школе перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

3 сентября 2020

Многие петербургские школы просят родителей помочь им с покупкой средств дезинфекции и масок

1 сентября 2020

Председателя «Альянса учителей» уволили из петербургского лицея. Он назвал решение незаконным

Росстат: Собрать девочку в школу дороже, чем мальчика
29 августа 2020

Росстат: Собрать девочку в школу дороже, чем мальчика

В российских школах отменят общую перемену и звонок
28 августа 2020

В российских школах отменят общую перемену и звонок

Опрос
28 августа 2020

Сколько россияне планируют потратить на сборы детей в школу

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