Власти начали тестировать технологию, позволяющую выявить школьных стрелков
Инстаграм заблокировал несколько постов учительницы, которой пришлось уволиться из-за блога о секс-просвете
Путин отменил контрольную! Вернее, поручил сократить их число в школах
Медиапроект Romb приглашает бесплатно поучаствовать в видеошколе
«Патриотическое воспитание» появится в начальной и средней школе
Итоговое сочинение в школах перенесли с декабря на апрель
Предложение дня
Включить религиозные тексты в школьную программу
Учительницу из Петербурга уволили из-за ее твиттера. Уже во второй раз
Больше 400 выпускников школ заразились коронавирусом во время ЕГЭ
Отменить ЕГЭ и освободить учителей от бумажной работы: «Партия Роста» предложила свою реформу образования
Предложение дня
Заменить ОБЖ на уроки здоровья в школах
Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах Москвы
В Смольном утверждают, что никто не ищет ЛГБТ-пропаганду в соцсетях школьников
В Невском районе учителям предложили рассказывать о школьниках, «пропагандирующих ЛГБТ»
Один класс в петербургской школе перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса
Многие петербургские школы просят родителей помочь им с покупкой средств дезинфекции и масок
Председателя «Альянса учителей» уволили из петербургского лицея. Он назвал решение незаконным
Росстат: Собрать девочку в школу дороже, чем мальчика
В российских школах отменят общую перемену и звонок
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Сколько россияне планируют потратить на сборы детей в школу