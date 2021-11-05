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Telegram не будет показывать рекламу в каналах президентов
Telegram не будет показывать рекламу в каналах президентов
Новости

Telegram не будет показывать рекламу в каналах президентов

обновлено23 ноября 2021

Обновление

23 ноября

Telegram перестанет показывать рекламные сообщения в каналах президентов и госструктур. Об этом сообщается в группе Durov’s Chat.

Обновление

6 ноября

В ноябре Telegram собирается запустить новую функцию — пользователи смогут отключить официальную рекламу, если оформят подписку. Сколько она будет стоить, пока неизвестно.

Мессенджер также планирует ввести опцию отключения рекламных объявлений в телеграм-каналах по желанию их владельцев.

«Скоро рекламодатели смогут размещать „невидимое“ объявление в любом канале, которое ― при условии достаточной стоимости показа ― приведет к отсутствию объявлений в этом канале», ― сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Telegram начал тестировать официальные рекламные сообщения, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

В крупных тг-каналах (в том числе, The Village) появился пост о запуске рекламы с пометкой «спонсировано» и ссылкой на аккаунт Дурова. Это принесло основателю Telegram более 100 тысяч новых подписчиков за сутки.

По словам Дурова, реклама доступна только в каналах от тысячи подписчиков, а в чатах и личных переписках ее не будет. Нововведение нужно для того, чтобы Telegram продолжал оставался бесплатным для пользователей, добавил основатель мессенджера.

Рекламный пост также вышел в каналах СМИ-иноагентов (например, «Медузы» и «Дождя»). Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов отметил, что за отсутствие плашки «Данное сообщение» журналистам могут грозить штрафы.

Источник: Павел Дуров

Обложка: Павел Дуров

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