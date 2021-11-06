В Telegram появится платная подписка и «невидимая» реклама
Госдума запретила звуковую рекламу из динамиков на зданиях
В Екатеринбурге стартует Первый региональный фестиваль рекламы
«Яндекс.Карты» сделали рекламу с фразой «Знай свою полосу» и фото женщины. Пользователи посчитали это сексизмом
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Жорж Милославский попадает в 2020 и танцует с Niletto
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Какие блогеры больше всех зарабатывают на рекламе в YouTube
Facebook запретит рекламу против вакцинации
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Арт-объект «Реклама» от французского художника OX на «Стенограффии»
«Яндекс.Еда» запустила рекламную платформу для небольших ресторанов
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Как в разных регионах России реагируют на звонки от голосовых ботов
Браузер Chrome объяснит, почему пользователь видит конкретную рекламу