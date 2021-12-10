Температура в Москве упадет до минус 16. Не пугайтесь, потом снова потеплеет

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В пятницу, 10 декабря, температура в Москве и Подмосковье упадет до минус 16 градусов. Также ожидается переменная облачность без осадков.
Однако уже после выходных морозы вновь сменятся потеплением. Уже в понедельник и вторник, 13 и 14 декабря, температура поднимется до минус 5-0 градусов в дневное время (ночью — до 8-3 градусов мороза).
Для тех, кто любит согреваться свежей выпечкой из духовки, мы собрали пять новогодних рецептов кексов и пирогов.
Источник: Гидрометцентр
Фотографии: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»