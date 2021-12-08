От штоллена до маршмеллоу и кексов: 5 рецептов новогодней выпечки

Сперва подготовьте марципан, добавки и ромовый сироп. Для ромового сиропа: вскипятить воду с пряностями и сахаром, проварить 3 минуты, добавить ром, сразу закрыть, не давая спиртам выпариться. Хранить в холодильнике, перед использованием слить лишний сироп.

Все ингредиенты для начинки промыть кипятком, залить горячим ромовым сиропом, накрыть в контакт и дать полностью остыть. Начинку нужно подготовить заранее — лучше за 12 часов до готовки.

Теперь марципан. В деже миксера смешать миндальную муку и сахарную пудру, насадкой «весло» на быстрой скорости начать замес, постепенно вливая алкоголь до получения плотной пластичной массы, похожей на пластилин. Скатать колбаски, завернуть в пленку и охладить. Марципан можно хранить в морозильнике.

Переходим к закваске. Зрелую закваску порвать на кусочки, добавить воду и муку, вымесить до гладкости (7–10 минут), скатать в шар, завернуть в льняное полотенце и оставить созревать на 2,5–3,5 часа при 28–30 градусах до увеличения минимум в 3 раза. Закваска должна очень хорошо разрыхлиться внутри, пахнуть йогуртом и фруктами.

Закваску Pasta Madre можно вывести заранее на изюме и пшеничной муке в/с или купить штамм чистой культуры «Грантум» в НИИ Хлебопечения. Если у вас нет закваски, сделайте опару на дрожжах: на 250 граммов муки в/с возьмите 125 граммов воды 20 градусов и 1 грамм прессованных дрожжей, вымесите до гладкости, оставьте на 12–18 часов до увеличения в 3–5 раз. Готовую опару добавьте вместо закваски в тесто.

Далее переходим к тесту. Смешать закваску, молоко, желтки, сахар, соль, в 2–3 порции добавить муку. Замесить до гладкости. Порциями добавить сливочное масло, вымесить до гладкости. На первой скорости ввести добавки.

Ферментация до подъема вдвое, одна обминка через 40–60 минут (1,5–2 часа с дрожжами, 5–7 часов — без них). Разделить на две части, слегка подкатать, оставить отдохнуть на 20–30 минут.

Расплющить в пласт, выбить пузыри, выложить марципан, завернуть. Расстойка — 4–5 часов (без дрожжей), можно убрать в холодильник на 12–24 часа и потом дорасстоять.

Выпекать при 170 градусах 40–50 минут. Смазать верх растопленным маслом, после остывания засыпать сахарной пудрой и плотно завернуть в пергамент.