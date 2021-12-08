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Рецепты шефов8 декабря 2021

От штоллена до маршмеллоу и кексов: 5 рецептов новогодней выпечки

От штоллена до маршмеллоу и кексов: 5 рецептов новогодней выпечки

The Village начинает подготовку в Новому году: весь месяц мы будем рассказывать, где искать подарки, как украсить новогодний стол, что готовить для самого позднего ужина в год и как наполнить дом ароматами праздника. В новом выпуске — пять рецептов новогодней и рождественской выпечки: есть и непростой штоллен, и легкий в исполнении апельсиновый кекс, и несколько десертов для фанатов матчи.

Рождественский штоллен

по рецепту основательницы пекарни La Poste Оксаны Кузнецовой

Закваска*

Пшеничная закваска Pasta (Lievito) Madre — 100 г

Пшеничная мука высшего сорта — 150 г

Питьевая вода (25 градусов) — 75 г

Тесто

Закваска — 300 г

Пшеничная мука (оптимально в/с или 1 с) — 350 г

Сахар или мед — 70 г

Молоко — 200 г

Желток (2 крупных) — 20 г

Соль — 5 г

Сливочное масло (нарезанное кубиками 2×2, достать за 15 минут до замеса) — 150 г

Ваниль — по вкусу

Добавки — 300 г

Марципан (сформованный в колбаски длиной 20–25 см) — 200 г

Добавки (начинка):

Крупный изюм (например, сорта джамбо) — 200 г

Вяленая вишня — 100 г

Лимонные цукаты — 50 г

Ромовый сироп

Вода — 200 г

Сахар — 100 г

Темный ром — 50 г

Палочки ванили и корицы/кассии, бадьян, кардамон (раздавить коробочки) — по вкусу

Марципан

Миндальная мука — 200 г

Сахарная пудра — 100 г

Алкоголь (ром, коньяк, крепкий ликер типа Grand Marnier) — 20–50 г

Способ приготовления

Сперва подготовьте марципан, добавки и ромовый сироп. Для ромового сиропа: вскипятить воду с пряностями и сахаром, проварить 3 минуты, добавить ром, сразу закрыть, не давая спиртам выпариться. Хранить в холодильнике, перед использованием слить лишний сироп.

Все ингредиенты для начинки промыть кипятком, залить горячим ромовым сиропом, накрыть в контакт и дать полностью остыть. Начинку нужно подготовить заранее — лучше за 12 часов до готовки.

Теперь марципан. В деже миксера смешать миндальную муку и сахарную пудру, насадкой «весло» на быстрой скорости начать замес, постепенно вливая алкоголь до получения плотной пластичной массы, похожей на пластилин. Скатать колбаски, завернуть в пленку и охладить. Марципан можно хранить в морозильнике.

Переходим к закваске. Зрелую закваску порвать на кусочки, добавить воду и муку, вымесить до гладкости (7–10 минут), скатать в шар, завернуть в льняное полотенце и оставить созревать на 2,5–3,5 часа при 28–30 градусах до увеличения минимум в 3 раза. Закваска должна очень хорошо разрыхлиться внутри, пахнуть йогуртом и фруктами.

Закваску Pasta Madre можно вывести заранее на изюме и пшеничной муке в/с или купить штамм чистой культуры «Грантум» в НИИ Хлебопечения. Если у вас нет закваски, сделайте опару на дрожжах: на 250 граммов муки в/с возьмите 125 граммов воды 20 градусов и 1 грамм прессованных дрожжей, вымесите до гладкости, оставьте на 12–18 часов до увеличения в 3–5 раз. Готовую опару добавьте вместо закваски в тесто.

Далее переходим к тесту. Смешать закваску, молоко, желтки, сахар, соль, в 2–3 порции добавить муку. Замесить до гладкости. Порциями добавить сливочное масло, вымесить до гладкости. На первой скорости ввести добавки.

Ферментация до подъема вдвое, одна обминка через 40–60 минут (1,5–2 часа с дрожжами, 5–7 часов — без них). Разделить на две части, слегка подкатать, оставить отдохнуть на 20–30 минут.

Расплющить в пласт, выбить пузыри, выложить марципан, завернуть. Расстойка — 4–5 часов (без дрожжей), можно убрать в холодильник на 12–24 часа и потом дорасстоять.

Выпекать при 170 градусах 40–50 минут. Смазать верх растопленным маслом, после остывания засыпать сахарной пудрой и плотно завернуть в пергамент.

Апельсиновый кекс

по рецепту бренд-шефа Kalabasa Станиславы Кормановской

Ингредиенты

(на форму 23–25 см в диаметре)

Апельсин — 1 шт. (380 г)

Оливковое масло из Испании — 150 мл

Молоко (3,5 %) — 150 мл

Миндаль — 150 г

Мука — 300 г

Сахар — 300 г

Яйца — 5 шт.

Разрыхлитель — 10 г

Разогреть духовку до 180 градусов.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром до плотной, устойчивой пены.

Апельсин целиком (да, да, целиком!) взбить в блендере до однородной массы. Добавить сюда же оливковое масло и молоко. Смешать яичную массу с апельсиновой.

Вмешать орехи, просеянную муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешать.

Форму для выпечки смазать оливковым маслом. Присыпать мукой и немного — молотыми орехами. Выкладывать тесто в форму для выпечки и отправлять в уже разогретую до 180 градусов духовку на 40–50 минут.

Спустя 40 минут проверьте кекс, проткнув его деревянной шпажкой или зубочисткой. Классический прием — вынимая шпажку/зубочистку, проверьте ее, проведя по дереву пальцами: будет сухим — готово, если останется влажным — допекайте еще в течение 10 минут. Если ваша духовка сильнее подпекает сверху и спустя минут 30–40 верхушка кекса уже начнет сильно запекаться, прикройте кекс фольгой. Так вы убережете его от пересыхания или, чего хуже, пригорания.

Готовый кекс можно подавать теплым — с мороженым, взбитыми сливками, растопленным шоколадом и свежими фруктами или ягодами — они будут таять, нагреваться от тепла, исходящего от свежей выпечки, смешиваться со свежим бисквитом, создавая невероятно вкусный десерт. Или подать десерт уже остывшим, подавая к кусочку кружку свежесваренного кофе, горячего шоколада, ароматного чая или даже бокала шампанского, добавив к подаче, например, козий сыр, сушеные финики или мед.

Матча-штоллен

по рецепту основательницы Matcha Forest Лены Кожиной

Ингредиенты 

Молоко — 75 г

Сухие дрожжи — 4 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар (или заменитель) — 50 г

Сливочное масло мягкое (75 г для теста, 25 г для пропитки) — 100 г

Мука (220 г для теста и 50 г для молока) — 270 г

Матча — 12 г

Молотый имбирь — 1 ч. л.

Изюм — 50 г

Ром — 70 мл

Сушеная клюква — 50 г

Миндаль — 50 г

Сахарная пудра для посыпки

По желанию можно добавить любую цедру, цукаты и другие орехи

Способ приготовления

Смешать муку (220 г) с матча и молотым имбирем.

Изюм замочить в роме.

Молоко и одну чайную ложку сахара слегка нагреть до его растворения. Добавить дрожжи, дать постоять 5 минут и добавить 50 граммов муки, размешать. Накрыть полотенцем и оставить на 10–15 минут в теплом месте.

Яйца с сахаром взбить до однородности, добавить дрожжевую смесь и хорошо перемешать. Добавить в яичную смесь 120 граммов смеси муки и матча, хорошо вымешать, оставить в теплом месте на 30 минут, накрыв полотенцем или пищевой пленкой. На этом этапе можно добавить цедру (по желанию).

После добавить 75 граммов размягченного сливочного масла, хорошо перемешать и добавить оставшуюся часть муки с матча (100 граммов), вымешать до объединения. Тесто не должно липнуть к рукам. Если липнет, то добавьте еще немного муки. Затем оставьте его на 30 минут в теплом месте под пленкой.

Разогреть духовку до 160 градусов.

Орехи мелко нарубить. В поднявшееся тесто ввести орехи, изюм, клюкву, цукаты, хорошо вымешать. Раскатать тесто в овал толщиной 2–3 сантиметра, 1/3 часть теста завернуть на большую сторону и немного защипнуть, чтобы она не раскрылась. Переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накрыть полотенцем и дать подняться (20–30 минут).

Выпекать около 30–40 минут. После 25 минут выпечки проверить шпажкой.

Растопить 25 граммов сливочного масла. Готовый штоллен достать из духовки и сразу смазать маслом. Дать остыть и посыпать сахарной пудрой.

Медовый маршмеллоу «У камелька»

по рецепту команды «Эклерной Клер»

Ингредиенты 

Сахар — 185 г

Вода — 70 мл

Мед (жидкий) — 210 г

Желатин (в гранулах) — 15 г

Вода для замачивания желатина — 90 мл

Ванильный экстракт — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Сахар и жидкий мед развести в воде (70 миллилитров) в сотейнике с толстым дном.

В отдельной емкости замочить желатин в холодной воде (90 миллилитров) и оставить до полного набухания минут на 15, затем немного подогреть до полного растворения в микроволновке или на очень маленьком огне (но не кипятить — это важно!).

Увариваем сироп в сотейнике в течение 7–10 минут на среднем огне. Во время активного кипения сиропа начинаем взбивать растопленный (замоченный) желатин с ванилью в миксере на высокой скорости.

Вливаем горячий сироп во взбивающуюся желатиновую массу и взбиваем всё вместе около 3–4 минут, пока масса немного не остынет.

Выливаем взбитую массу в прямоугольную форму (примерный размер: 20×20 сантиметров). Далее необходимо стабилизировать всё 6 часов при комнатной температуре. Остывшую и подсохшую массу режем на кубики. Обваливаем кусочки маршмеллоу в сахарной пудре.

Заключительный и самый прекрасный этап: нанизываем кубики маршмеллоу на тонкие веточки и поджариваем на открытом огне.

Печенье с матча и шоколадным ганашем

по рецепту шеф-кондитера Matcha Botanicals Елены Елистратовой

Тесто

Сливочное масло 82,5 % — 240 г

Мука — 480 г

Сахарная пудра — 186 г

Соль — 2 г

Миндальная мука — 70 г

Яйцо — 110 г

Матча голубая/зеленая — 8/6 г

Ганаш

Шоколад молочный — 300 г

Сливки 33 % — 158 г

Инвертный сахар — 20 г

Сливочное масло 82,5 % — 20 г

Способ приготовления

Начинаем с приготовления теста. Холодное сливочное масло порезать кубиками или натереть на терке, перемешать в миксере в крошку с мукой, миндальной мукой, сахарной пудрой, солью, матчей. Добавить яйцо и замешать тесто.

Разделить тесто на четыре части и каждую раскатать между листами пергамента до толщины 1,5–2 миллиметра. Отправить в холод на 1 час.

Противень застелить перфорированным ковриком. Можно использовать вырубки любой формы. Сверху тесто также накрыть перфорированным ковриком.

Выпекать с конвекцией при 90–100 градусов. Внимательно следите за температурным режимом, поскольку матча теряет свой цвет при сильном нагреве. Выпекать 20–30 минут.

Для ганаша объедините вместе шоколад, инвертный сахар; сливки доведите до первых признаком кипения и вылейте на шоколад. Пробейте блендером, добавьте сливочное масло и снова пробейте. Отправьте в холодильник до температуры массы 23 градуса (кремовая текстура, но при этом стабильная и хорошо держится на лопатке).

Переложите ганаш в кондитерский мешок и соберите печенье. Покрыть печенье можно шоколадной глазурью или темперированным белым шоколадом, окрасив его зеленым матча.

, Фотографии: обложка, 1 – : New Africa – stock.adobe.com , 2 – Kalabasa, 3  – Matcha Forest, 4 – «Эклерная Клер», 5 – Matcha Botanicals

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