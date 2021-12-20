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Москвичей ждет теплый Новый год, а Рождество — морозное и солнечное
Москвичей ждет теплый Новый год, а Рождество — морозное и солнечное
Новости

ПрогнозМосквичей ждет теплый Новый год, а Рождество — морозное и солнечное

Перед Новым годом и в сам праздник в Москве будет легкий мороз и переменная облачность, сообщают в «Яндекс.Погоде».

По словам синоптиков, 30 и 31 декабря температура не опустится ниже минус 6 градусов, а 1 января она даже поднимется до 0.

К Рождеству в столице снова похолодает — в ночь с 7 на 8 января придут морозы до минус 19 градусов. На выходных, 8 и 9 января, будет минус 17 градусов, но солнечно и ясно.

«Самые крепкие москвичи, которые не испугает мороз, смогут покататься на коньках в городских парках и поймать редкое солнце», — сказал глава группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Источник: пресс-служба «Яндекс.Погоды»

Обложка: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

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