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Перед Новым годом и в сам праздник в Москве будет легкий мороз и переменная облачность, сообщают в «Яндекс.Погоде».
По словам синоптиков, 30 и 31 декабря температура не опустится ниже минус 6 градусов, а 1 января она даже поднимется до 0.
К Рождеству в столице снова похолодает — в ночь с 7 на 8 января придут морозы до минус 19 градусов. На выходных, 8 и 9 января, будет минус 17 градусов, но солнечно и ясно.
«Самые крепкие москвичи, которые не испугает мороз, смогут покататься на коньках в городских парках и поймать редкое солнце», — сказал глава группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.
Источник: пресс-служба «Яндекс.Погоды»
Обложка: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»