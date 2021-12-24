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На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»
На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»
Новости

На «Савеловской» открылся бар The Loop. На вечеринке сыграют «Клиника» и «Порез на собаке»

В пятницу, 24 декабря, новое пространство на «Савеловской» The Loop («Петля») проведет вечеринку в честь открытия.

Вечеринка начнется в 21:00 и продлится до 06:00. На ней выступят группы «Клиника», «Порез на собаке», «4 позиции Бруно», белорусский ковбой «Блеск Бати», Лек Августовский из «Увулы» с сольным альбомом и другие исполнители.

За диджей-сеты отвечают POEXXXALI, Тихон Бойко, Шуля, сестры DDOS и Junkers 8. Кроме того, ночью на сцену выйдут «Рваный рот soundsystem».

Бар находится на улице Бутырской, 46, строение 1 (или на Большой Новодмитровской между дизайн-заводом «Флакон» и «Савеловской»). Проще всего вбить в картах «Чико Рико».

Источник: представители The Loop

Обложка: «Порез на собаке» / Дмитрий Виссарионов

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обновлено24 декабря 2021

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