The Village, RADI MIRA I LUBVI и Odyssey устроят вечеринку «Расцвет» в Mutabor

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В субботу, 27 ноября, The Village, объединение артистов RADI MIRA I LUBVI и творческое сообщество Odyssey проведут в «Мутаборе» фестиваль «Расцвет».
На трех музыкальных сценах выступят артист Jan Blomqvist, музыкант Azamat, композитор Nikola Melnikov с оркестром Atmosphere и live-проект Monoplay. Также в лайнапе фестиваля — дуэты Fake Mood и Volen Sentir, электронщики Soul of Void и другие артисты.
Праздник пройдет в формате COVID-Free, поэтому не забудьте заскриншотить свои QR-коды и взять с собой паспорт. Билеты можно купить здесь (скидка 15 % по промокоду RASCVETTHEVILLAGE).
Источник, обложка: The Village