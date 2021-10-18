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Kinky Russia устроят секс-вечеринку в стиле научной фантастики
18 октября 2021

Kinky Russia устроят секс-вечеринку в стиле научной фантастики

В Mutabor состоится фестиваль Horovod от квир-объединений Popoff Kitchen и Veselka
25 августа 2021

В Mutabor состоится фестиваль Horovod от квир-объединений Popoff Kitchen и Veselka

9 августа 2021

Popoff Kitchen проведут квир-вечеринку на фестивале Signal

Бар Punk Fiction устроит армянский рейв
7 августа 2021

Бар Punk Fiction устроит армянский рейв

Кураторы лагеря «Камчатка» проведут театральную лабораторию в ДК «Рассвет»
1 июля 2021

Кураторы лагеря «Камчатка» проведут театральную лабораторию в ДК «Рассвет»

Карина Истомина, МС Сенечка, Thomas Mraz и другие артисты выступят на веранде Powerhouse
29 июня 2021

Карина Истомина, МС Сенечка, Thomas Mraz и другие артисты выступят на веранде Powerhouse

После дождя — снова «Радуга». Диско-клуб вернется с вечеринкой в яхт-клубе
27 мая 2021

После дождя — снова «Радуга». Диско-клуб вернется с вечеринкой в яхт-клубе

Shortparis, Moa Pillar и Dorian Concept — фестиваль St. Fields объявил финальный лайн-ап
обновлено30 июля 2021

Shortparis, Moa Pillar и Dorian Concept — фестиваль St. Fields объявил финальный лайн-ап

В Mutabor пройдет уже второй Horovod — вечеринка квир-объединений Popoff Kitchen и Veselka
обновлено4 мая 2021

В Mutabor пройдет уже второй Horovod — вечеринка квир-объединений Popoff Kitchen и Veselka

Кинокритик Алиса Таёжная 2 апреля сыграет сет в «Делай культуру»
30 марта 2021

Кинокритик Алиса Таёжная 2 апреля сыграет сет в «Делай культуру»

Popoff Kitchen проведет в District27 ужин в честь своего четырехлетия
13 марта 2021

Popoff Kitchen проведет в District27 ужин в честь своего четырехлетия

Пюрешка, викторина и дискотека — Esthetic Joys превратит бар «Стрелка» в летний лагерь для взрослых
2 марта 2021

Пюрешка, викторина и дискотека — Esthetic Joys превратит бар «Стрелка» в летний лагерь для взрослых

17 февраля 2021

В Clubhouse теперь перетекли и вечеринки! Во время дискуссии с Ксенией Дукалис там выступят АИГЕЛ, Тося Чайкина и другие

В «Мутаборе» пройдет серия хип-хоп-вечеринок
16 февраля 2021

В «Мутаборе» пройдет серия хип-хоп-вечеринок

Лейбл Степана Казарьяна «НИША» отметит день рождения в особняке WIP
27 января 2021

Лейбл Степана Казарьяна «НИША» отметит день рождения в особняке WIP

В «Мутаборе» пройдет вечеринка от Esthetic Joys и ижевской промо-команды ABCD
13 января 2021

В «Мутаборе» пройдет вечеринка от Esthetic Joys и ижевской промо-команды ABCD

Signal во второй раз устроит новогодний фестиваль на Бали
11 декабря 2020

Signal во второй раз устроит новогодний фестиваль на Бали

Суши-бистро Subzero проведет азиатские вечеринки с баром El Copitas
17 ноября 2020

Суши-бистро Subzero проведет азиатские вечеринки с баром El Copitas

Вместо вечеринок «Стрелка» устроит музыкальные вечера
13 ноября 2020

Вместо вечеринок «Стрелка» устроит музыкальные вечера

В Москве пройдет бесплатный фестиваль кинки-культуры
19 октября 2020

В Москве пройдет бесплатный фестиваль кинки-культуры

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