Kinky Russia устроят секс-вечеринку в стиле научной фантастики
В Mutabor состоится фестиваль Horovod от квир-объединений Popoff Kitchen и Veselka
Popoff Kitchen проведут квир-вечеринку на фестивале Signal
Бар Punk Fiction устроит армянский рейв
Кураторы лагеря «Камчатка» проведут театральную лабораторию в ДК «Рассвет»
Карина Истомина, МС Сенечка, Thomas Mraz и другие артисты выступят на веранде Powerhouse
После дождя — снова «Радуга». Диско-клуб вернется с вечеринкой в яхт-клубе
Shortparis, Moa Pillar и Dorian Concept — фестиваль St. Fields объявил финальный лайн-ап
В Mutabor пройдет уже второй Horovod — вечеринка квир-объединений Popoff Kitchen и Veselka
Кинокритик Алиса Таёжная 2 апреля сыграет сет в «Делай культуру»
Popoff Kitchen проведет в District27 ужин в честь своего четырехлетия
Пюрешка, викторина и дискотека — Esthetic Joys превратит бар «Стрелка» в летний лагерь для взрослых
В Clubhouse теперь перетекли и вечеринки! Во время дискуссии с Ксенией Дукалис там выступят АИГЕЛ, Тося Чайкина и другие
В «Мутаборе» пройдет серия хип-хоп-вечеринок
Лейбл Степана Казарьяна «НИША» отметит день рождения в особняке WIP
В «Мутаборе» пройдет вечеринка от Esthetic Joys и ижевской промо-команды ABCD
Signal во второй раз устроит новогодний фестиваль на Бали
Суши-бистро Subzero проведет азиатские вечеринки с баром El Copitas
Вместо вечеринок «Стрелка» устроит музыкальные вечера
В Москве пройдет бесплатный фестиваль кинки-культуры