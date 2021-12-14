Мужа Светланы Тихановской приговорили к 18 годам колонии

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Гомельский областной суд приговорил собиравшегося стать кандидатом в президенты Беларуси блогера Сергея Тихановского к 18 годам колонии строгого режима.
Его признали виновным в организации массовых беспорядков, призывах к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Кроме того, россиянина и модератора соцсетей блога Тихановского Дмитрия Попова приговорили к 16 годам колонии. Другим фигурантам дела назначили от 14 до 16 лет колонии.
В 2019 Сергей Тихановский начал вести блог на YouTube «Страна для жизни», в котором критиковал белорусскую власть. В 2020 году Тихановский заявил о намерении участвовать в выборах президента Беларуси, но его не зарегистрировали. Тогда вместо него решила баллотироваться его жена Светлана Тихановская. Самого Тихановского позднее задержали во время сбора подписей в ее поддержку, а затем отправили в СИЗО.
Источник: «Белта»