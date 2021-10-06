Опрос
6 октября 2021
Почти половина россиян сочли выборы в Госдуму нечестными. Это максимум с 2011 года
Угроза
4 октября 2021
Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала подать в суд на журналистов за «ложь и клевету» о выборах в Госдуму
обновлено22 сентября 2021
Нацболы вывесили баннер «Мы вас не выбирали» около здания Госдумы. Их задержали
обновлено27 сентября 2021
Михаил Лобанов подал иск об отмене итогов выборов в Госдуму в Москве. КПРФ подаст еще 14 исков
16 сентября 2021
После блокировки Google Docs команда Навального выложила списки «Умного голосования» на GitHub
обновлено15 сентября 2021
Через 10 минут после публикации списка «Умного голосования» Собянин призвал поддержать кандидатов от «Единой России»
10 сентября 2021
У Ильи Яшина тоже появился двойник на выборах в Госдуму. Хотя самого политика на них не допустили
Фото дня
6 сентября 2021
Три Бориса Вишневских с одинаковой стрижкой и бородой. Все они баллотируются в петербургский ЗакС
1 сентября 2021
Сотрудницу музея в Москве уволили за отказ регистрироваться на сайте электронного голосования
Ссылка дня
31 августа 2021