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6 октября 2021

Почти половина россиян сочли выборы в Госдуму нечестными. Это максимум с 2011 года

4 октября 2021

ЕСПЧ нашел нарушения на российских выборах в Госдуму. Но не на последних, а 2011 года

Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала подать в суд на журналистов за «ложь и клевету» о выборах в Госдуму
Угроза
4 октября 2021

Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала подать в суд на журналистов за «ложь и клевету» о выборах в Госдуму

24 сентября 2021

Полиция начала задерживать участников акции, которую КПРФ провела после выборов

Нацболы вывесили баннер «Мы вас не выбирали» около здания Госдумы. Их задержали
обновлено22 сентября 2021

Нацболы вывесили баннер «Мы вас не выбирали» около здания Госдумы. Их задержали

Список
обновлено24 сентября 2021

Итоги выборов в Госдуму — как распределились мандаты

обновлено27 сентября 2021

Михаил Лобанов подал иск об отмене итогов выборов в Госдуму в Москве. КПРФ подаст еще 14 исков

Цифра дня
20 сентября 2021

Сколько в этом году составила явка на выборах в Госдуму

19 сентября 2021

В Москве начали задерживать пикетчиков

обновлено17 сентября 2021

В Москве началось электронное голосование. Но сайт работает с перебоями

16 сентября 2021

После блокировки Google Docs команда Навального выложила списки «Умного голосования» на GitHub

«Навальный LIVE» будет вести непрерывную трансляцию все дни выборов
16 сентября 2021

«Навальный LIVE» будет вести непрерывную трансляцию все дни выборов

Через 10 минут после публикации списка «Умного голосования» Собянин призвал поддержать кандидатов от «Единой России»
обновлено15 сентября 2021

Через 10 минут после публикации списка «Умного голосования» Собянин призвал поддержать кандидатов от «Единой России»

У Ильи Яшина тоже появился двойник на выборах в Госдуму. Хотя самого политика на них не допустили
10 сентября 2021

У Ильи Яшина тоже появился двойник на выборах в Госдуму. Хотя самого политика на них не допустили

Три Бориса Вишневских с одинаковой стрижкой и бородой. Все они баллотируются в петербургский ЗакС
Фото дня
6 сентября 2021

Три Бориса Вишневских с одинаковой стрижкой и бородой. Все они баллотируются в петербургский ЗакС

обновлено8 октября 2021

Group-IB подтвердила, что сайт The Bell взломали

1 сентября 2021

Сотрудницу музея в Москве уволили за отказ регистрироваться на сайте электронного голосования

Ссылка дня
31 августа 2021

Сайт «Ваш выбор» для приема жалоб от бюджетников, которых принуждают к голосованию

23 августа 2021

«РБК»: Мэрия Москвы планирует довести число голосующих онлайн до 2 миллионов человек

Романа Юнемана сняли с выборов в Госдуму
13 августа 2021

Романа Юнемана сняли с выборов в Госдуму

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