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На Трехгорной мануфактуре пройдет очередной «Ламбада-маркет»
На Трехгорной мануфактуре пройдет очередной «Ламбада-маркет»
Новости

На Трехгорной мануфактуре пройдет очередной «Ламбада-маркет»

«Ламбада-маркет» возвращается на Трехгорную мануфактуру — 20-21 ноября там пройдет очередная ярмарка.

Маркет соберет около 170 магазинов, дизайнеров и небольших производств. Например, гости смогут купить керамику ручной работы от ClayWayKeramika, вещи от Random Projects Studio, свечи MilkHome и шерстяные пледы от бренда Ochre.

Весь день будут работать корнеры с хот догами, гавайскими боулами и поке. За музыку отвечают фронтмен «Мужчины средних лет» Дима Мидборн, Миша Политковский из трио HaHabibi, музыкальный куратор «Ламбада-маркета» Соня Тарасова и другие артисты.

Вход на ярмарку свободный, посмотреть полный список магазинов участников можно здесь.

Источник, обложка: представители «Ламбада-маркета»

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