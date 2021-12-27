ЦБ опроверг новость о контроле переводов между физическими счетами

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Обновление
Центробанк опроверг новость о контроле переводов между физическими счетами. ЦБ не планирует вводить новую отчетность, но будет собирать обезличенные данные при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, заявили в пресс-службе.
С января 2022 года Центробанк начнет запрашивать у кредитных организаций отчетность обо всех транзакциях между физическими счетами.
Так, Центробанк будет узнавать о переводах с карты на карту, со счета на счет, через электронный кошелек и Систему быстрых платежей, платежные терминалы и системы денежных переводов.
Отчетности подлежат даже переводы между собственными счетами клиента в одной кредитной организации и трансграничные переводы, то есть когда отправитель или получатель находится за пределами России.
Сведения о каждой операции будут содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя. Новая форма отчетности нужна для «оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации о платежных услугах», говорят в ЦБ.
Источник: «РБК»