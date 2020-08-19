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19 августа 2020

«Роскомсвобода»: Власти Москвы не устранили утечки данных с городских камер

4 августа 2020

Персональные данные участников электронного голосования по Конституции выставили на продажу

3 августа 2020

Данные миллиона московских автомобилистов выставили на продажу в Сети