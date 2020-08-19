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2020-08-19T19:37:39.000+03:00
19 августа 2020
«Роскомсвобода»: Власти Москвы не устранили утечки данных с городских камер
2020-08-04T09:29:20.000+03:00
4 августа 2020
Персональные данные участников электронного голосования по Конституции выставили на продажу
2020-08-03T09:35:53.000+03:00
3 августа 2020
Данные миллиона московских автомобилистов выставили на продажу в Сети
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