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До конца года в «Цветном» будет работать винтажный маркет
До конца года в «Цветном» будет работать винтажный маркет
Новости

До конца года в «Цветном» будет работать винтажный маркет

Весь декабрь на минус первом этаже универмага «Цветной» будет работать корнер винтажного магазина Strogo.

Поп-ап объединит шесть винтажных магазинов: Strogo, Cream, PastPerfect, Vintage Silk, Svidanie и Kitsch. В течение месяца ассортимент будет постоянно обновляться.

Здесь можно найти винтажные вещи от Mcqueen и Dior, Galliano, Gucci, Westwood и Fendi. Из сезонного — кашемировые пальто как с мужского плеча от Escada и Burberrys, а также пушистые свитеры.

Источник, фотографии: пресс-служба Strogo

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