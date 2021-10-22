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Винтажный магазин «Настроение Супер» устроит онлайн-своп в поддержку «ОВД-Инфо»
22 октября 2021

Винтажный магазин «Настроение Супер» устроит онлайн-своп в поддержку «ОВД-Инфо»

Осенний Vintage Marketplace состоится в отеле «Националь»
6 октября 2021

Осенний Vintage Marketplace состоится в отеле «Националь»

Первый летний Vintage Marketplace пройдет в сквере музея ДПИ
22 июня 2021

Первый летний Vintage Marketplace пройдет в сквере музея ДПИ

Каждую субботу на «Флаконе» будет работать винтажный маркет
8 апреля 2021

Каждую субботу на «Флаконе» будет работать винтажный маркет

В Москве откроется винтажный магазин Vintage Kapsula с Gucci и Louis Vuitton
8 декабря 2020

В Москве откроется винтажный магазин Vintage Kapsula с Gucci и Louis Vuitton

До 70 % на винтажные вещи в Strogo Vintage
Скидка дня
30 сентября 2020

До 70 % на винтажные вещи в Strogo Vintage

У Avos’ka Vintage перезапуск. Теперь у бренда есть онлайн-магазин и место в шоуруме
27 августа 2020

У Avos’ka Vintage перезапуск. Теперь у бренда есть онлайн-магазин и место в шоуруме

В «Цветном» пройдет Vintage Marketplace
11 августа 2020

В «Цветном» пройдет Vintage Marketplace