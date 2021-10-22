Винтажный магазин «Настроение Супер» устроит онлайн-своп в поддержку «ОВД-Инфо»
Осенний Vintage Marketplace состоится в отеле «Националь»
Первый летний Vintage Marketplace пройдет в сквере музея ДПИ
Каждую субботу на «Флаконе» будет работать винтажный маркет
В Москве откроется винтажный магазин Vintage Kapsula с Gucci и Louis Vuitton
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До 70 % на винтажные вещи в Strogo Vintage
У Avos’ka Vintage перезапуск. Теперь у бренда есть онлайн-магазин и место в шоуруме
В «Цветном» пройдет Vintage Marketplace