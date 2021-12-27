Улицы Басманного и Красносельского районов благоустроят в 2022 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что утверждены проекты благоустройств парков и улиц Москвы на 2022 год. Обещают посадить больше деревьев, заменить асфальт на пешеходных тротуарах на плитку, обновить детские и спортивные площадки, улучшить освещение улиц.
В план обновлений включены улицы Новая и Старая Басманная, Спартаковская, Бакунинская, Казакова, Александра Лукьянова, Рязанский, Южный, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик.
На сайте «Активного гражданина» можно поучаствовать во втором, финальном, этапе голосования по конкретным пунктам благоустройства районов.
Источник: Блог Собянина